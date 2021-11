Reverend Beat Man I the Kilaueas

Der Frontmann von THE MONSTERS, der auch Betreiber von Voodoo Rhythm Records ist und früher als LIGHTNING BEAT-MAN in Sachen „Wrestling-Rock’n’Roll“ unterwegs war, missioniert als „One-Man-Band“ im Auftrag der „Blues Trash Church“ –

und das Ergebnis gleicht dem „Wiedererweckungs- Gottesdienst“ eines durchgeknallten Wanderpredigers der US-amerikanischen Südstaaten im Trash-Format. Musikalisch gibt’s „Primitive Rock’n’Roll“ und Gospel-Blues-Trash, der sich aus Versatzstücken von ursprünglichem Blues, Gospel, Country-Folk der 1930er Jahre, Bluegrass sowie wildem Rock’n’Roll zusammensetzt und sich dabei irgendwo im Spannungsfeld von gnadenlos übersteuertem Trash-Blues-Punk, todtraurigen Country-Balladen oder auch Beatnik-Jazz im Stil einer Predigt bewegt.

Die Berliner THE KILAUEAS feierten 2018 mit ihrem fünften Studioalbum „Touch My Laien“ nebenbei auch ihr 20jähriges Bestehen. Seit sie 1998 erstmals im Proberaum und auf der Bühne standen, beglücken sie uns mit Ihrem zeitlosen Instrumental-Surfsound, ergänzt um ihren schrägen Humor. „Touch My Alien“ führt THE KILAUEAS diesmal in den Weltraum („The Ace of Space“, „Touch my Alien“…), daneben gibt es Ausflüge Richtung Spaghetti Western oder Rockabilly etc.

Die auf 500 Stück limitierte 180g-Vinyl-LP beinhaltet einen Downloadcode. Bei den 17 Tracks handelt es sich wie immer um Eigenkompositionen, lediglich „Getaway Board“ und die Traditionals „Pe Langa Plopii Fara Sot“ (Hawaiian) sowie Santa Cruz sind anderen Ursprungs.