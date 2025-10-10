REVEREND BEAT-MAN & MILAN SLICK | Der Wanderprediger in Sachen Gospel-Blues-Trash-Rock'n'Roll mit Unterstützung

Hallelujah, ihr Sünder – geht auf die Knie und betet! Dieser Schweizer dürfte allen Trash-Enthusiasten wohlbekannt sein, und zwar als Frontmann von THE MONSTERS, als Betreiber von Voodoo Rhythm Records und als durchgeknallter Wanderprediger, der im Auftrag der "Blues Trash Church" unterwegs ist, den vom Teufel besessenen Gospel-Shouter gibt und an SCREAMING JAY HAWKINS erinnert, der die Religion für sich entdeckt hat. Musik macht er auch: Primitive Preacher Rock'n'Roll und Gospel-Blues-Punk, der sich aus Versatzstücken von usprünglichem Blues, Gospel, Country-Folk der 1930er Jahre, Bluegrass sowie Rock'n'Roll zusammensetzt und sich im Spannungsfeld von übersteuertem Trash-Blues-Punk, todtraurigen Country-Balladen und Beatnik-Jazz bewegt. Heuer bekommt er dabei wieder Unterstützung von seinem noch jungen Schweizer Kollegen, der die Tasteninstrumente bedienen wird und mit dem zusammen er auch ein Album aufgenommen hat, das pünktlich zur gemeinsamen Tour erscheinen wird.

Support: THEE GARAGEKID | Primitive Garage-Punk-Mayhem from Munich

Mehr als achtzehn lange Jahre nach ihrem letzten Konzert sind sie wieder zurück bei uns in Stuttgart: "Ohne jeden Shee-Shee" hauen Dir diese Münchner ihr Set um die Ohren – und Du kannst nur hoffen, dass Dich das als Frontmann agierende maskierte Phantom nicht niederringt. Das ist primitiver Garage-Punk und ihre von kraftvollen, trashigen 60's-Riffs getragenen Songs ähneln durchaus denen von THEE HEADCOATS.