Als „Orientalin in Deutschland“ sucht Revital Herzog überall nach dem Heimatgefühl.

Über Menschen, Begegnungen mit ihnen und mehr erzählt sie in diesem humorvollen Programm, begleitet mit dem Akkordeon.

Die Erzählungen, die sie in lebendiger und blumiger Sprache erzählt, entfalten eine längst vergangene Welt vor den Augen der Zuschauer*innen. Auf dem Akkordeon spielt Revital Herzog Musik aus verschiedenen Ecken der Welt. Die Musik unterstreicht den Charakter der erzählten Geschichten – mal heiter, mal nachdenklich, mal zum Tanzen einladend.