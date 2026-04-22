reVocali: Girls just wanna have fun

reVocali widmet sich in diesem Konzertprogramm weltlicher Literatur. Das Frauenvokalensemble interpretiert bekannte Stücke - von romantischen Volksliedern bis hin zu modernen Pop-Hymnen.

Die Sängerinnen des Liederkranz Concordia Calw lassen mit ihrem neuen Programm „Girls just wanna have fun“ die geistliche Musik für einen Moment ruhen und widmen sich voll und ganz weltlicher Literatur – von romantischen Volksliedern bis hin zu modernen Pop-Hymnen. Die Zuhörer dürfen sich auf gefühlvolle deutsche Romantik freuen, mit Klassikern wie „Der Lindenbaum“, „Wenn ich ein Vöglein wär“ oder das wehmütige „Da unten im Tale“.

Doch die Reise geht weiter: Mit Musical-Highlights wie dem berührenden „Memory“ aus Cats oder dem beschwingten „I feel pretty“ aus der West Side Story beweist reVocali ihre gesangliche Bandbreite. Abgerundet wird der Abend durch moderne Akzente. Neben dem namensgebenden Kulthit von Cyndi Lauper stehen sphärische Klänge wie Karl Jenkins’ „Adiemus“ sowie die zeitlose Ballade „Eternal Flame“ auf dem Plan.