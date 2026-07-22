Revolutionstrilogie von Esteve Soler

REVOLUTIONSTRILOGIE: - Gegen die Freiheit - Gegen die Gleichheit - Gegen die Brüderlichkeit!

Eine Kooperation des Dreigroschentheaters mit dem THEATER machWERK

Ein Mann irrt sich in der Tür und nistet sich in der neuen Familie ein. Ein anderer engagiert einen Berater, um eine Scheindemokratie zu errichten. Ein Liebespaar muss sich trennen, da der Ehevertrag ausläuft. Religion als Wirtschaftskonzept, schmeichlerische Spiegelbilder als Dienstleistung, Lesen als Krankheit – und welche Zahl kommt bitte nach der 6?

Der katalanische Autor Esteve Soler beschreibt in zahlreichen grotesken Szenen seiner Revolutionstrilogie Strategien von Machthabern, Formen der emotionalen und intellektuellen Verarmung und damit die leichte Manipulierbarkeit der Bevölkerung. In vermeintlich komischen Situationen führt er das Publikum in eine absurde Welt, die uns aber näher nicht sein könnte.

DarstellerInnen aus den Ensembles des Dreigroschentheaters und des THEATER machWERK lesen und spielen in wechselnden Rollen eine Auswahl aus der Revolutionstrilogie, die in derTradition des absurden Theaters steht, kongenial live begleitet von den Musikern Sylvia Fischer und Markus Fürnrohr.