Revolverheld | KSK music open 2022

Schon seit einigen Jahren gehören Revolverheld zur Speerspitze der deutschsprachigen Popkultur, nun endlich können Sie wieder gemeinsam mit Ihren Fans feiern. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer ordentlichen Portion Humor begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf's Neue.

2016 waren Revolverheld bereits bei den KSK music open im ausverkauften Ludwigsburger Schloss zu Gast. Für 2020 waren sie eingeplant und nun, nach zwei Jahren des ungeduldigen Wartens, kann sich das Publikum am 05.08.2022 auf Revolverheld freuen.

Sie selbst sind wahre Freunde von Open Airs und man sieht das immer dann, wenn man sie auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion Humor begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf's Neue.

Johannes Strate sagt nicht umsonst: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel positive Energie hatte. Wenn wir Konzerte spielen, dann gehen die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause. Was uns also ausmacht ist, dass wir den Menschen etwas Positives mit auf den Weg geben: Wir machen Leute froh. Diese Gelassenheit und Lockerheit, all das, was in den letzten Jahren passiert ist: Das wollten wir einfangen und bestmöglich umsetzen."

Und wenn die Jungs dann „und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, ist es doch ganz egal wie es aussieht, solange das Publikum Spaß dabei hat und den haben sie zu 100 Prozent. Das zeigt den neuen und doch bekannten Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich selbst und die Fans da draußen zu machen.