Revolverheld und Support Aura Dione

Der Samstag des Würth Open Air steht ganz im Zeichen des Pop & Rock: Im Gepäck haben die Hamburger nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie „Immer noch fühlen“ oder „Liebe auf Distanz“, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens à la „Halt dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spinner“ oder „Ich lass für dich das Licht an“.

Als Support für die deutsche Pop-Rockband Revolverheld eröffnet die dänische Pop-Folk-Künstlerin Aura Dione. Sie hat eine durch unvergessene Hits geprägte Charthistorie im Gepäck: „I will love you Monday (365)“, „Geronimo“ und „Friends“ sammelten europaweit Gold und Platin ein und wurden von Aura Dione zuletzt 2018 live bei ausverkauften Konzerten in Deutschland präsentiert. Am 5. April 2019 erschien ihre neue Single „Shania Twain“.