Foreigner und Alan Parsons Live Project - Support: Mother´s Finest

Am Sonntag des Würth Open Air erwartet die Besucher die Classic-Rock-Legende Foreigner. Sie sind nicht nur eine der erfolgreichsten, sondern auch beständigsten Gruppen aller Zeiten und es gibt nur einige wenige Bands, die den Classic Rock in den letzten Jahrzehnten so entscheidend geprägt haben wie Foreigner. Zu ihren populärsten Hits zählen „Cold as ice“, „Urgent” und „I want to know what love is“. Neben Foreigner wird auch die US-amerikanische Funk-Rock-Soul-Crossover-Band Mother’s Finest auf der Bühne stehen. Ihr größter Hit ist „Baby Love“.

Der zweite Top Act des Würth Open Air-Sonntags steht ebenfalls fest: Der britische Beatles-Tontechniker und Produzent legendärer Pink-Floyd-Alben Alan Parsons, der mit seiner Band Alan Parsons Live Project beim Würth Open Air spielt Alan Parsons hat Musikgeschichte geschrieben: In den 70er und 80er Jahren gab es an seinen Songs kein Vorbeikommen. Nun geht der Engländer mit seinen Klassikern wieder auf Tournee. Begleitet von den fantastischen Musikern des Alan Parsons Live Project performt der Klangtüftler seine bekanntesten Titel.