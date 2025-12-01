20 Jahre REVOLVERHELD – irgendwie absurd. Zwei Jahrzehnte Bandgeschichte, obwohl wir nie weiter als bis zum nächsten Sommer geplant haben. Und plötzlich sind es 20 Jahre. Verrückt, aber einfach auch total schön und Eins ist klar: Das muss gefeiert werden!

Deswegen kommt 2025 neue und alte Musik in neuem Gewand. Neben den Terminen im Sommer kündigt die Band acht weitere Hallentermine im Herbst 2025 an. Also: Kalender checken, Termine sichern, dabei sein – 2025 wird gut!