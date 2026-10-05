Seit Anbeginn der Menschheit faszinieren sie uns: Feuer. Wasser. Erde. Luft.

Sie schenken Leben, entfachen Ideen, treiben uns an – und stellen uns immer wieder vor Herausforderungen.

Mit der „Revue der Elemente“ entsteht ein Show-Erlebnis, das die Urkräfte der Natur in atemberaubende Bilder, kraftvolle Körperkunst und emotionale Inszenierungen übersetzt. Artistische Höchstleistungen, Tanz und Bewegungskunst verschmelzen zu einer poetischen Hommage an die Elemente – sinnlich, dynamisch und spektakulär.

„Revue der Elemente“ ist modernes Varieté – visuell stark, emotional direkt und voller Energie.

Eine Show, die nicht nur zuschauen lässt, sondern mitreißt!

Vier Elemente. Vier Welten. Eine Bühne.