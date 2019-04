Rework (Stuttgart) & Max Hattler (Hongkong)

itfs.de/wp-content/uploads/2018/09 Internationales Trickfilm Festival Stuttgart

26. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2019

REWORK

Das sind Michael Kuebler, Daniel Varga und Elmar Mellert, die ihre ersten internationalen Club-Hits Love Love Love Yeah und You're Just Just auf der Frankfurter Techno-Institution Playhouse veröffentlicht haben. Sie beschreiben ihre musikalische Ästhetik als „New Wave House“ und kombinieren eisige Minimalstrukturen mit eingängigen Euro-Girl-Vocals, anglo-französischen Funk-Possen und einer Prise Dance Floor-Melancholie. Ihr letztes Album "Heat" ist ein weiteres musikalisches Abenteuer voller Überraschungen und wurde im August 2018 bei My Favourite Robot Records veröffentlicht. Ihre Tracks wurden von Künstlern wie Trentemøller, Paranoid London, Andrew Weatherall und vielen anderen geremixt. Im Jahr 2019 arbeiten sie mit Elmar Mellert, ihrem langjährigen Freund und Partner, bei vielen hervorragenden Clubevents und DJ-Sets zusammen. Elmar Mellert ist ein Stuttgarter DJ, Künstler und Kurator.

Max Hattler

ist ein deutscher Künstler, der sich hauptsächlich mit abstrakter Animation, Videoinstallationen und audiovisueller Performance beschäftigt. Seine Arbeiten erkunden die Beziehung zwischen Abstraktion und Figuration, Ästhetik und Politik, Klang und Bild sowie Präzision und Improvisation. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Media and Communications der Goldsmith University, einen Master in Animation des Royal College of Art und ist Doktor der Fine Art der University of East London. Seine Filme wurden weltweit präsentiert, darunter beim Arts Electronica Festival, Sónar Hong Kong, beim MoCA Taipei, im Museum of Contemporary Art Zagreb und im Zhou B Art Center Chicago. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. beim Third Culture Festival, beim Bradford Animation Festival und erhielten mehrfach den Visual Music Awards. Hattler trat live auf der ganzen Welt auf, darunter beim Seoul Museum of Art, EXPO Milano, Clockenflap Hong Kong und Punto y

Raya Festival. Max Hattler ist Assistant Professor bei der School of Creative Media der City University of Hong Kong.