Husumer Autor, Hypnotist & Persönlichkeitstrainer mit bahnbrechenden Erkenntnissen zum Thema Diäten – warum Abnehmen nichts mit Kasteien oder Hollywood-Trends zu tun hat

Reza Hojati – „Schlankness“ als Schlüsselbegriff - der Albtraum der Diätindustrie oder warum das derzeit so hochgepriesene Intervallfasten sogar bedenklich ist

Der LifeCoach und med. Hypnotist Reza Hojati ist Selbsthilfe-Autor und Erfolgstrainer. Seit vielen Jahren hält er erfolgreiche Seminare und Vorträge in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Eines seiner zentralen Themen ist die „Schlankness“ – eine auf wissenschaftliche, psychologische und medizinische Erkenntnisse gestützte Methode, die der Diätindustrie bald schon den Garaus bereiten könnte. Denn bei ihr geht es nicht um Kalorien-Zählen, Kasteien oder Hollywood-Diät-Trends. Was sie so erfolgreich macht und sie sich jedermann und „jederfrau“ zunutze machen kann, das erklärt Reza Hojati auf seinen Veranstaltungen.

Auch dem derzeit so angesagten Trend des 16:8-Intervallfastens steht er mehr als kritisch entgegen: „Intervallfasten" - Wieder eine Strategie, die auf einer Binsenweisheit aufgebaut ist. Diese Herangehensweise verspricht leider zu viel, ohne die Emotionen und die Psyche der Betroffenen zu berücksichtigen“, so Hojati. „Je mehr unrealistische und nicht durchführbare Maßnahmen ein Mensch ausprobiert und damit scheitert, desto mehr ist er davon überzeugt, dass er niemals schlank werden wird. Er verliert an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Niemand erzählt den Betroffenen den wahren Grund dafür. Es hat nämlich nichts mit ihnen persönlich zu tun, warum diese Maßnahmen nicht dauerhaft funktionieren – der wahre Grund liegt in der menschlichen Biologie. Die spielt beim Intervallfasten keine Rolle. Ganz im Gegenteil. Das Intervallfasten ist das, was wir schon, seit es die Menschheit gibt, zu überwinden versuchen. Nun sollen wir so essen, als ob wir immer noch in irgendwelchen Höhlen leben und andauernde Hungersnot existiert? Tatsächlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Wenn Menschen permanent den Ruf des Körpers nach Nahrung unterdrücken, hat dies Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Es führt zu einem Gefühl von Lethargie, das viele Menschen als leichte Depression deuten. Als ob dies schon nicht schlimm genug wäre, führt das Ignorieren des Hungers im Unterbewusstsein zu einem schädlichen Denkmuster in Bezug auf Nahrung und Essen.“

Reza Hojati, gebürtiger Perser, zog im Jahre 1988 im Alter von 14 Jahren in den hohen Norden Deutschlands. Ab da wurde Husum, die graue Stadt am Meer, sein Zuhause. In der Zeit von 1990 bis 1996 war er erfolgreicher Leistungssportler, Fitness- und Personal Coach. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in Kiel. Als Autor von Büchern, CD's und Videos rund um das Thema "Kommunikation und persönliche Veränderung", hat Reza Hojati mittlerweile mehrere Tausend erfolgreiche Anwender erreicht. Tausende haben ihn bisher in Vorträgen und Seminaren live erleben können. Durch seine außergewöhnliche Fähigkeit hilft Reza Hojati, Einzelpersonen sowie Unternehmen, messbare Resultate zu erzielen. Reza Hojati fand während seiner sportlichen Karriere heraus, dass der Erfolg oder Misserfolg jeder einzelne Person von der Beschaffenheit seiner Gedanken abhängig ist. Und dass wir im Laufe unseres Lebens bewusste oder unbewusste Programme entwickeln, die zu einer Gedankenbarrieren werden können.

Er besuchte das Fachgymnasium und machte eine Karriere als Leistungssportler. Im Jahre 1996 brach er sich bei einem Autounfall seine Halswirbelsäule. Und somit endete seine sportliche Karriere schlagartig. Seitdem ist er als Autor und Redner tätig. Seit 2000 beschäftigte er sich intensiv mit der positiven Psychologie, NLP, Hypnose, Kommunikation und die Körpersprache. Er lebt und arbeitet in Deutschland und leitet das Hojati Institut für Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung. Seit 2005 beschäftigt sich Reza Hojati vorwiegend damit, "Selbsthilfe"-Produkte, hauptsächlich Bücher und TV-Formate, zu entwickeln.

Seine Konzepte überzeugen durch einen ganzheitlichen Ansatz, der das Wohlbefinden des Menschen in den Vordergrund stellt. Innere Blockaden und Zwänge werden mit einfachen und dennoch effizienten Techniken beseitigt und die Balance zwischen Körper und Seele wieder hergestellt. Seine Erfahrung und seinen einzigartigen Ansatz vermittelt er in Seminaren und Vortragsreisen innerhalb Deutschlands und im Ausland. Neben seiner kompetenten Arbeit liegt Reza Hojati vor allem die unterstützende und liebevolle Begleitung seiner Klienten am Herzen.