Ein Abend voller Überraschungen und verrückter Einfälle

Nikolai und Jaana Felicitas sind vielseitig. Ständig haben sie zu viele Ideen. Also zeigen sie diese am liebsten gleich alle! Die Tänzerin und der Manipulator verbinden ihre unterschiedlichen Hintergründe und Spezialitäten. Modern, bewegungsreich, neuartig. Gemeinsam zeigen sie, was die Welt der Zauberkunst so besonders macht.

Für ihr Programm „Rhapsody in Magic“ wurden die beiden 2023 mit dem Hauptpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Nikolai: Wenn man Nikolai kennenlernt ist er vor allem eines. Nicht zu bremsen. Tausend Ideen, ein Talent für neue Entwicklungen und jede Menge Charme auf der Bühne. Seine Zauberkunst ist neuartig, sein Auftreten ungewöhnlich. So feierte der junge Manipulator schon einige internationale Erfolge mit seiner Kunst. Deutscher Jugendmeister der Zauberkunst, kanadischer Grandprix in Quebec, Deutscher Meister der Manipulation.

Jaana Felicitas: Die zeitgenössische Bühnentänzerin ist schon lange im Business. Von Comedy bis zu Tanz- & Theaterproduktionen ist die Wahlstuttgarterin sehr anpassungsfähig und erfindet sich gerne neu. Seit fast zehn Jahren nun präsentiert Jaana ihre ganz eigenen, besonderen Illusionen. Neben dem ersten Preis bei den holländischen Meisterschaften wurde sie 2022 zur Deutschen Meisterin der Zauberkunst und Magierin des Jahres gekürt.