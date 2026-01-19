Zauberei, Tanz & Comedy – „Rhapsody in Magic“.

Erlebe einen Abend voller Überraschungen, in dem die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen. Jaana Felicitas, die deutsche Meisterin der Zauberkunst, und Nikolai Striebel, der Grand Prix Sieger aus Kanada, vereinen ihre Talente zu einer einzigartigen Kombination aus Tanz, Comedy und Zauberei. „Das ist viel mehr als Magie. Zauberkunst gepaart mit Tanz und Comedy ist ein echtes Erlebnis.“, so die Jury des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises, mit welchem die Show 2023 ausgezeichnet wurde.

Die Wege der beiden kreuzten sich 2018 in Südkorea und seitdem sind sie ein unschlagbares Team. In „Rhapsody in Magic“ zeigen sie, was die Zauberkunst so besonders macht und wie ihre gemeinsame Zeit im Atelier zu einzigartigen Darbietungen geführt hat, die bereits tausende Kilometer zurückgelegt- und Publikum auf der ganzen Welt verzaubert haben.

Nikolai: Der aufstrebende Manipulator hat bereits eine beeindruckende Liste internationaler Erfolge (Deutscher Meister der Manipulation, Gewinner L’Héritier de L’illusion, etc.). Seine Fingerfertigkeit und sein unkonventionelles Auftreten verblüffen. Mit tausenden Ideen und charmantem Auftreten schafft er eine besondere Atmosphäre auf die Bühne.

Jaana: Die zeitgenössische Bühnentänzerin ist schon lange im Business. Von Comedy bis zu TanzTheaterproduktionen ist die Wahlstuttgarterin sehr anpassungsfähig und erfindet sich gerne neu. Seit fast zehn Jahren nun ist sie in der Welt der Zauberkunst unterwegs und versucht dabei ihre ganz eigene Art der Illusion zu präsentieren. Geprägt von Bewegung und spannenden Bildern, trat sie mit ihren Acts bei einer Reihe internationaler Festivals auf, war zu Gast in der amerikanischen TV-Sendung „Penn and Teller ś Fool us“ und wurde 2022 zur Deutschen Meisterin der Zauberkunst gekürt.

Unterstützt wurden die beiden unter anderem vom Weltmeister der Zauberkunst Topas und dem renommiertesten deutschen Zauberregisseur Eberhard Riese.