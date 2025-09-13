Am Samstag, 13. September organisiert die DBK Historische Bahn e.V. einen Sonderzug zu diesem Event.

Ein idealer Ausflug, um die Sommerferien ausklingen zu lassen. Der Nostalgie-Sonderzug verkehrt mit Halt in Heilbronn (13:11), Bad Friedrichshall (13:20), Mosbach-Neckarelz (13:35) und Eberbach (13:51). Weiter fährt der Zug durch das aussichtsreiche Neckartal und das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal bis Oberwesel (16:39). Vor Ort bieten sich für den Nachmittag verschiedene Aktivitäten, wie der Besuch des Weinfests oder kleinere Wanderungen entlang den Hängen des Rheintals.

Höhepunkt ist das wohl bekannteste und größte Musikfeuerwerk von „Rhein in Flammen – Nacht der 1000 Feuer“, welches um ca. 21:30 Uhr den Rhein erleuchten wird. Nach dem Feuerwerk fährt der Sonderzug wieder zurück und bringt Fahrgäste sicher und bequem wieder zurück (Ankunft zwischen 01:20 und 02:00). Der Zug ist auf der gesamten Fahrt mit Speisen und kalten sowie warmen Getränken und einer Bar bewirtschaftet. Zuglok des aus Wagen der 1960er-Jahre bestehenden Zuges ist die in Elektrolok 110 228 aus dem Jahr 1961.