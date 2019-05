Das Repertoire der Band reicht vom erdigen elektrischen Blues und R&B über den Drive und die Intensität der Swinging Sixties bis zu den packenden Rockriffs der 1970er!

Mit prägnanter Stimme und vielseitigem Gitarrenspiel prägt Frontmann Elmar Geldner den unverkennbaren Sound der Band. Unterstützt wird er dabei von Rene Griebel an den Tasten, der mit Piano und Hammond für den harmonischen Rahmen sorgt. Für das Fundament und den Groove der Combo zeigen sich Wolfgang Jankovsky am Schlagzeug und Michael Steinle am Bass verantwortlich.

Die Musiker von Rhythm & Blues Syndicate überzeugen mit großer Spielfreude und langjähriger Liveerfahrung. Die Band begeistert seit mehreren Jahren mit ihrem abwechslungsreichen Programm das Publikum in und um Stuttgart!

Elmar Geldner – guitar, vocals

Rene Griebel – keys, vocals

Wolfgang Jankovsky – drums

Michael Steinle – bass