Rhythmus, Bewegung und Spiele für Familien - Projekt "Artbeat win" für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren in Begleitung Ihrer Eltern oder Großeltern

In diesem besonderen Eltern-Kind-Bewegungskurs erleben Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern eine Welt voller Rhythmus, Bewegung und kreativer Spielideen. Mit abwechslungsreichen Bewegungsspielen, kleinen Tanzimpulsen und spannenden Aufgaben fördern wir spielerisch die Koordination, das Körpergefühl und die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindern.

Ziel: Der Kurs fördert die Koordination und das Rhythmusgefühl und bringt Spaß in die Gruppe.

Inhalt: Musik, Spiele, Tanz

Methoden: Abwechslungsreiche Bewegungsspiele, Tanzimpulse, aktivierende Musik