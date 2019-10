Rikas sind zurück und veröffentlichen Ihr Debütalbum „Showtime“ am 11. Oktober 2019.Und was wäre dieses Album ohne die passende Tour?Deshalb bekommt die „Swabian Samba Tour 2019“ den Neuanstrich „Showtime 2019“.*Es sind die selben Konzerte in den selben Städten, nur in frischem Gewand. Sonst ändert sich nichts, außer dass dieHerren aus Stuttgart möglicherweise eine vollkommen neue Show präsentieren werden?!Zu erwarten wäre es, denn Entertainment wird bei Rikas groß geschrieben. Sombreros? Matrosenkostüme? Boyband -Choreografien? Klar doch! Die vier sind offen für alles, was Spaß macht. Und sie wissen, wie schmal der Grat zwischen Coolness und Lächerlichkeit ist. Aber genau darum geht es: um den Tanz auf Messers Schneide, so formvollendet und stilvoll wie möglich, am besten mit Salto und Pirouette. Derart lässigen Soul - Pop hat man aus Deutschland lange nicht gehört. Das Schwierige leicht klingen lassen.