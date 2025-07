Glanz und Elend, Gosse und Glamour.

In diesem Spannungsfeld spielte sich die Zeit ab, die sich nun zum 100. Mal jährt. Rica Westenberger lässt in ihrem Chanson-Kabarett-Programm die wilden 20er Jahre neu auferstehen. Sie nimmt das Publikum mit auf eine spannende Reise in die Abgründe und wilde Vergnügungsjagd jener Zeit.

Die Songs aus den Kabarett-Revueen der Zeit porträtieren ein Stimmungsgemälde des verruchten Berliner Nachtlebens und der ausgelassenen „Tanz-Tees“ in den Cafés und Bars des Berliner Ku´damms.Mit Kurt Weill fragt die Chanteuse „Wo sind die Tränen von gestern Abend?“, der Gossengöre „wird so mulmig um die Brust seit gestern Nacht“ und in den „Bekenntnissen einer Striptease-Tänzerin“ gewährt sie humoristische Einblicke in das Seelenleben einer Bardame.

Als „Kesse Motte“ findet Rica Westenberger zu ihrer eigentlichen Bestimmung zurück, war doch dieses Attribut schon immer mit ihr verbunden. Bei ihrer Geburt sagte die Hebamme zu ihrer Mutter. „Das gibt mal ´ne kesse Motte!“, was bei der Pfarrersfrau vom Lande keine Begeisterung auslöste.

Nach ihrem Erfolgsprogramm „Sehnsucht fühl´ich im Geheimen“ , feierte Rica Westenberger die Premiere ihres neuen Chanson-Kabarett-Programms im Oktober 2022 im Schatzkistl in Mannheim.

Die Sängerin ist seit vielen Jahren am Nationaltheater Mannheim engagiert und taucht mit großer Freude auch immer wieder in die intimere Atmosphäre der Kleinkunsttheater ab, um dort ihrer heimlichen Liebe für dieses Genre zu frönen.

Für die nötige Pomade im Haar sorgen Daniel Prandl am Klavier und Martin Bärenz am Kontrabass. Sie erweisen sich auch gesanglich und szenisch als Männer für alle Fälle.

Hereinspaziert! Es darf geträumt, geweint und vor allem gelacht werden. Amüsement garantiert!