Ricardo Volkert & Ensemble – FELÍZ NAVIDAD! Andalusische Weihnacht und Flamenco

Das weihnachtliche Wohnzimmer einer andalusischen Familie ist der Ausgangspunkt einer musikalischen Reise.

Mit rassigen Flamencogitarren, virtuosem Cello, mehrstimmigem Gesang und ausdrucksstarkem Tanz begeben sich die Musiker und Tänzerinnen auf eine Tour durch den Süden Spaniens, mit melodiösen, mal schwungvollen, lustigen, satirischen, mal zart-melancholischen Weihnachtsliedern im Gepäck. Geschichten rund um die Geburt Christi und den sorgenden Hirten an der Krippe im Stall. Lustigerweise geht es aber auch um die gestohlenen Windeln des „El Niño“ (Christuskind) oder die von Mäusen angefressenen Socken von Josef.

Ricardo Volkert führt das Publikum unterhaltsam in eine andalusisch-weihnachtliche, poetische Bilderwelt und erzählt spannende, interessante Geschichten über Land & Leute, Heilige und Sünder, über das Spanien von Gestern und Heute. Die Musik: ein temperamentvolles Klanggemälde aus (Be-)Sinnlichkeit, Lebensfreude und Leidenschaft. Ein weihnachtlicher Abend im Advent, ganz im Zeichen des Südens.