Das bekannteste italienische Duo startet seine größte Deutschland-Tour!

Ricchi e Poveri – die Legende der italienischen Popmusik – kommt nach Deutschland, um die Fans mit einem unvergesslichen Konzert voller Nostalgie, Freude und Energie zu begeistern! Macht euch bereit für italienischen Disco-Sound und freut euch auf einen Abend, der wirklich jeden zum Tanzen bringt!

Singt live mit bei Hits wie Sarà perché ti amo, Mamma Maria oder Voulez-vous danser! Diese Show nimmt euch mit ins sonnige Italien und erinnert an unbeschwerte Sommertage mit mitreißenden Melodien.

Ricchi e Poveri gehören zu den erfolgreichsten Gruppen der italienischen Musikgeschichte. Seit den 70er-Jahren eroberten sie die Charts in ganz Europa. Ihre Songs verbinden Generationen – von denen, die sie als Kinder gehört haben, bis hin zu den jungen Fans von heute.