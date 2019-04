Exklusives Deutschland Konzert“

Geboren wurde Rich The Kid in Queens / New York, bereits in jungen Jahren zog er jedoch mit seiner Familie nach Atlanta und nennt unter anderem T.I. und Young Jeezy als seine musikalischen Einflüsse. Schon früh arbeitete er eng mit der Gruppe Migos zusammen und veröffentlichte die Mixtape Serie „Streets On Lock“. Bereits bevor er bei Interscope Records 2017 einen Deal unterschreiben konnte, wollten ihn zahlreiche Labels unter Vertrag nehmen, darunter auch RCA & Columbia Records. Seine bisherige Zusammenarbeit mit Künstlern wie 2 Chainz, Master P, Lil Durk, Waka Flocka, 21 Savage und Ty Dolla Sign untermauerten sein Standing als upcoming Star der Atlanta Rap Szene.

Seine Single „New Freezer“ mit Kendrick Lamar ging direkt Platinum, gefolgt von der 3-Fach Platinum Single „Plug Walk“. Beide sind auf seinem erfolgreichen Debut Album „The World Is Yours“ zu finden, welches im März 2018 veröffentlicht wurde.

Genau 1 Jahr später im März 2019 droppte Rich The Kid „The World Is Yours 2“, welches seinem Vorgänger in nichts nachsteht und mit den Auskopplungen „Splashin“ und „Tic Toc“ sämtliche Club-Tänzflächen rockt. Auch als Gastartist ist Rich The Kid ständig präsent, so auch auf Tyga’s aktueller Single „Girls Have Fun“.

Für die Zukunft hat sich Rich The Kid ebenfalls bereits gerüstet und sein eigenes Label „Rich Forever Music“ gegründet und unter anderem Famous Dex und Jay Critch unter Vertrag genommen. Pressetext: Bernard Events