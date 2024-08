Richard Appel & Ulrich Morgenthaler – Schlachtfeld und Menschenbild

Wieso sind wir, um unsere Ziele durchzusetzen, bereit zum Krieg? Ist der Rausch der modernen Technik so groß, dass wir meinen, Kriege gewinnen zu können, um politische Realitäten zu schaffen? Wieso nehmen wir hin, dass Menschen dafür ihr Leben lassen müssen? Es ist der einzelne Soldat, der sein Leben verliert oder als verstümmelter, traumatisierter Mensch sein Leben weiterleben muss. Welches Menschenbild macht das möglich? Welchen Wert hat ein Menschenleben in dieser Anschauung? Kriege beginnen im Kopf und im Herzen. Das Schlachtfeld ist nur der letzte Ort, an dem die Gedanken in den Köpfen und die Gefühle der Herzen sich ausleben.