Richard Bona Quintet

Der in Kamerun geborene Bassist und Sänger Richard Bona kam in den 1990er-Jahren nach New York, wo er mit seinem einzigartigen Sound, seiner Stimme und seiner Bühnenpräsenz in kürzester Zeit für Furore sorgte. Er spielte unter anderem mit Harry Belafonte, Chick Corea, Pat Metheny und Stevie Wonder und trat mit seiner eigenen Band z. B. beim North Sea Jazz Festival und beim Montreux Jazz Festival auf. Richard Bona arbeitet afrikanische, karibische und südamerikanische Elemente in seine Musik ein und verbindet sie so zu einer unwiderstehlichen Klangmischung, die mit vielen Preisen, u. a. einem Grammy, ausgezeichnet wurde. Er tourt unentwegt um die Welt und nimmt unterwegs neue musikalische Impulse wie etwa Flamenco auf. Bonas Art, selbst in großen Konzertsälen mit dem Publikum in Kontakt zu treten und somit eine Clubatmosphäre zu erzeugen, ist beispiellos und hat dazu beigetragen, ihn zu einer nicht mehr wegzudenkenden Größe in Jazz, Afropop und Weltmusik zu machen.