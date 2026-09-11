Kein anderer verkörpert die Seele des Ostblocks so authentisch und charmant wie Social-Media-Star Richard Cwiertnia. Mit seinen witzigen Sketchen erweckt er die liebenswerten Charaktere des Ostblock-Vaters und der Ostblock-Mutter zum Leben und begeistert Millionen von Fans auf TikTok und Instagram.

Jetzt bringt der Essiggurkengourmet eine einzigartige Show auf die Bühne – ein Fest voller osteuropäischer Nostalgie, spritzigem Ostblock Witz und interaktiven Momenten, die das Publikum zum Lachen und Mitmachen einladen! Tauche ein in eine Welt, in der Lebensfreude und Melancholie Hand in Hand gehen.

Diese Show ist ein absolutes Muss für alle Ostblock-Latinos und -Latinas sowie für alle, die zwischen Piroggen und Maultaschen, Fiat Polski und VW Golf, Stogramm Wodka und Maß Bier leben. Lass dich von Richard Cwiertnia mitreißen und genieße einen unvergesslichen Abend voller Lachen und Erinnerungen!