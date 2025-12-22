Richard III. Great Again ist eine moderne Adaption von Shakespeares Klassiker Richard III..

In diesem fesselnden Solostück beleuchtet Michael Miensopust die Themen Macht, Manipulation und die dunklen Seiten menschlicher Ambitionen. Er bringt den historischen König Richard III. in einen zeitgenössischen Kontext und verbindet humorvolle Elemente mit einer kritischen Auseinandersetzung der aktuellen politischen Landschaft. Dabei wirft er Fragen zu Identität, Machtstrukturen und dem Preis der Macht auf.

„Je höher Richard steigt, desto mehr nähert er sich den heutigen Machtfiguren an, zur Kenntlichkeit entstellt. Sie spotten vielleicht jeglicher Vernunft, nicht aber der Beschreibung durch das Theater. (…) Michael Miensopust verliert über allen Abschweifungen und Späßen das eigentliche Ziel nicht aus den Augen: den Aufstieg und Fall eines gefährlichen, zutiefst lächerlichen Menschen nachzuzeichnen.“ Die Deutsche Bühne

Am 6.2.26 finden um 10 und 11 Uhr Schulvorstellungen statt.