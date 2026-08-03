von William Shakespeare / Deutsch von Frank Günther

Nach über 100 Jahren Kampf um den Thron herrscht endlich Frieden in England, doch der soll nicht lange halten. Denn Richard, der machthungrige Bruder des neuen Königs, hat finstere Pläne. Sein Leben lang wurde er verspottet und unterschätzt, jetzt will er allen beweisen: Er wird König sein, was es auch kosten mag. Richard ist skrupellos und raffiniert. Um sein Ziel zu erreichen, ist ihm kein Mittel zu grausam, keine Tat zu brutal. Geschickt schafft er es, das Volk auf seine Seite zu holen und Verbündete zu finden. Mit Manipulationen, Intrigen und Morden innerhalb der eigenen Familie ebnet sich Richard den blutigen Weg zum Thron. Doch am Gipfel der Tyrannei wächst der Widerstand und er fällt in Ungnade. Die Betrogenen und Gedemütigten stellen sich ihm endlich in den Weg, im Traum verfolgen ihn die Geister seiner Opfer, und in einer letzten Schlacht wird sein Schicksal besiegelt. Ob Richard für seine Taten büßen muss?

Shakespeare schuf mit „Richard III.“ ein düsteres Drama über moralische Grenzenlosigkeit, Tyrannei und die Rache der Gerechtigkeit, das bis heute fasziniert.