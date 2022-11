TRIPLE

All for One / Metric Dozen / My Generation

Richard Siegal Choreografie

Markus Popp, Lorenzo Bianchi Hoesch, AtomTM (Uwe Schmidt) Musik

Richard Siegal & Matthias Singer Bühne

Flora Miranda, Alexandra Bertaut, Bernhard Wilhelm Kostüme

Edda Gudmunsdottir Styling

Matthias Singer Licht

Richard Siegal / Ballet of Difference

Richard Siegal glaubt fest an den Spitzenschuh – aber seine Tänzer drehen ihre Pirouetten zu harten Beats, Neonlicht funkelt über ihren provokanten, futuristischen Kostümen, sein Ballett pfeift auf die Stereotypen der alten Märchen und plädiert für eine freie, offene und gleichberechtigte Gesellschaft. Lange tanzte der Amerikaner Siegal in William Forsythes Frankfurter Ballett, nun führt er mit seinem 2016 gegründeten Ballet of Difference diese coole Ästhetik in die Welt der lichtblitzenden Hochtechnologie weiter.

Der dreiteilige Abend »TRIPLE« vereint zwei internationale Erfolgs-Ballette Siegals mit dem neuen »All for One«, wo Flora Mirandas computergenerierte, geometrisch changierende Kostüme ebenso faszinieren wie die messerscharf platzierten Beine der Ballerinen. »Metric Dozen« entstand für das Ballet National de Marseille und gilt als Siegals rasantestes Tanzstück überhaupt: Atemlos, mit geradezu unmenschlichem Timing wirbeln die Tänzerinnen und Tänzer durch das clubbige Dunkel der Bühne. »My Generation« hatte 2015 in New York Premiere und zieht in den flammend bunten Kostümen des Modeschöpfers Bernhard Wilhelm eine Parallele von heute zur Generation der 1960er, die ihren Protest zum gleichnamigen Song von »The Who« aus sich heraus tanzte.