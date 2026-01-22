Richie Arndt – Alone & Pure

Ein Mann, eine Gitarre – und die pure Magie.

Was bleibt, wenn man alles weglässt, was ablenkt? Wenn nur noch Stimme, Gitarre und Emotionen den Raum füllen? Die Antwort gibt Blues- und Gitarren-Virtuose Richie Arndt in seinem Solo-Programm „Alone and Pure“ – ehrlich, direkt und voller musikalischer Intensität.

Als mehrfacher Preisträger der German Blues Awards zählt Richie Arndt zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Blues-Szene. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, feinfühligem Gitarrenspiel und der Erfahrung aus über vier Jahrzehnten auf der Bühne nimmt er sein Publikum mit auf eine musikalische Reise, die weit über das Gewöhnliche hinausgeht.

Besonders geprägt haben ihn seine Reisen durch den amerikanischen Süden – durch Tennessee, Mississippi, Alabama und Louisiana. Dort, wo der Blues geboren wurde, hat er die Musik nicht nur gehört, sondern erlebt, aufgesogen – in verrauchten Juke Joints, an Straßenecken in Memphis oder auf den Spuren der großen Legenden entlang des Mississippi. Diese Erfahrungen fließen spürbar in sein Spiel und seine Geschichten ein – und machen jeden Abend mit ihm zu einem authentischen, atmosphärisch dichten Konzerterlebnis.

„Alone and Pure“ ist mehr als ein Solo-Programm. Es ist ein intimer Dialog zwischen Musiker und Publikum – intensiv, ehrlich, berührend. Blues, Folk, Americana – reduziert auf das Wesentliche und genau deshalb so wirkungsvoll.

Ein Muss für alle, die Musik nicht nur hören, sondern tief in sich aufnehmen wollen.