Richie Ros – irischer Folk-Singer

Richie Ros ist ein irischer Folk-Singer-Songwriter, der sowohl internationale Hits als auch einige bekannte irische Balladen darbietet.

Er veröffentlichte 2019 sein Debütalbum „Odyssey“ mit wunderschönen, gut gemachten Liedern über Liebe, Hoffnung, Bedauern, Märchen und das Leben nach dem Tod. Der Songwriter braucht nicht viel, um sein Publikum zu fesseln: Eine Gitarre, eine Mundharmonika und seine Stimme genügen.

Vor allem mit seinem Gesang kann Ros eine Vielzahl von Gefühlen auslösen. Manchmal singt er kraftvoll, manchmal zerbrechlich und leise, erfüllt aber dennoch den gesamten Raum. In seinem Song „Fairytales“ verarbeitet der Ire seine Kindheitserlebnisse in einem Waisenhaus in Limerick. Doch statt Bitterkeit und Trauer vermittelt er mit diesem Lied Zuversicht.