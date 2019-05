Richling und 2084 – Mathias Richling live

Mathias Richling

Wie zukunftstauglich sind unsere Politiker wie Angela Merkel oder Annegret Kramp-Karrenbauer? In welchen Abgrund führen uns die Machtbesessenen dieser Erde wie Trump, Putin oder Erdogan? Exklusiv fürs SWR Fernsehen tritt das Polit-Personal der Gegenwart bei Mathias Richling zum Test auf Zukunftstauglichkeit an.

Der Titan des Kabaretts nimmt die Zuschauer im Saal und an den Bildschirmen mit auf eine wilde Fahrt durch die Abgründe von Politik und Gesellschaft.

Spielerisch, geistreich, scharfzüngig – dieser Abend verspricht das gesamte Paket, für das man Richling seit Jahrzehnten auf deutschen Bühnen kennt und liebt. Und wie immer gilt: Er kann sie alle und niemand ist vor ihm sicher! Das Fernsehstudio A des SWR in Stuttgart ist beinahe das Wohnzimmer von Mathias Richling. In acht Ausgaben pro Jahr nimmt er sich in der „Mathias Richling Show“ die aktuellen Promis aus Politik und Unterhaltung zur Brust. Hier wird mit Witz, Tempo und Tiefgang die gesellschaftliche Gegenwart seziert und Richling in seinen besten Rollen in Szene gesetzt. Jeder dieser Abende verspricht erstklassige Unterhaltung in einer angenehmen Atmosphäre.