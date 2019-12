Richtig erben und vererben

Was passiert, wenn kein Testament vorhanden ist? Wer sind meine gesetzlichen Erben? Wie verfasse ich ein gültiges Testament? Wie kann ich nahe Angehörige versorgt wissen? Was muss ich beachten bei überschuldeten oder behinderten Kindern? Wie kann ich Streit innerhalb der Erbengemeinschaft verhindern? Was hat es mit dem Pflichtteil auf sich? Rechtsanwalt Ralph Niekrawietz, Kanzlei am Markt, gibt einen Überblick über das deutsche Erbrecht und Tipps für die persönliche Testamentserrichtung.