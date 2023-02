Richtig erben und vererben

Der Blick in die Zeitung beweist, dass jeder Vierte wesentlich früher stirbt, als es seiner Lebenserwartung entspricht. Insbesondere beim plötzlichen Tod fehlt es häufig an jeglicher erbrechtlicher Regelung. Mit der Folge, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, die vom Erblasser bei Lebzeiten nicht gewollt gewesen wäre.

Der Nachlass kommt in "falsche Hände", was zu Streitereien unter den Erben führt, verbunden mit Gerichtsverhandlungen und zuletzt verbleibt ein Scherbenhaufen. Über derartige Fehlentwicklungen will der Vortrag von Dr. Michael Zecher aufklären und sachgerechte Lösungen anbieten.

Eintritt: 9,00 Euro. Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule - www.schiller-vhs.de