Richtig vermieten

Was man als Vermieter von Wohnimmobilien wissen muss. Als Vermieter muss man so einiges Beachten, wenn es an den Mietvertrag geht.

In diesem Vortrag wird Ihnen ein Überblick über die wichtigsten Punkte gegeben. Über die Angaben in der Vermietungsanzeige, über den Mietbeginn, die Mietkaution, die Miethöhe, eine Befristung des Mietvertrags oder des Übergabeprotokolls. Natürlich werden auch die Frage der Betriebskosten, der Kehrwoche, der Gartenpflege angesprochen und besondere Punkte wie das Vorhalten eines Notfallschlüssels oder die Frage von Schönheitsreparaturen. Referent: Christian Schendel.