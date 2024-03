Richtig versorgt mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Es kann auch Sie jederzeit treffen: Sie geraten in eine Situation, in der Sie sich selbst nicht mehr äußern können oder nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, etwa aufgrund eines Unfalls oder einer Demenzerkrankung. Dies kann beispielsweise Entscheidungen über eine anstehende ärztliche Behandlung oder über die Verwaltung des eigenen Vermögens betreffen. Der Vortrag gibt Auskunft über rechtliche Möglichkeiten, wie im Voraus für den Fall der Fälle verbindliche Handlungsanweisungen festgelegt werden können und erläutert die Auswirkungen der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 01.01.2023.