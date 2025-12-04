Rick&Westermann

Wunderschöne Songs und Duette, garniert mit lockerer, unterhaltsamer Moderation und stets viel Humor garantieren einen erlebnisreichen Abend mit den großen Musical Highlights.

Sonja Westermanns Stimme, die sich nicht nur beim Musical, sondern auch auf der großen Opernbühne bestens bewährt hat, ist überaus vielseitig aufgestellt.

Benjamin Rick, der mit seinem Bariton die ganze Bandbreite eines italienischen Tenors von samtiger Sanftheit bis hin zum heroisch donnernden Pathos abdeckt. Erleben Sie diese beiden hochkarätigen Musiker in ihrem neuen Format - mit einem neuen Programm, das eine bislang nicht gekannte Tiefe vermittelt.