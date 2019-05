Rico, Oscar und das Herzgebreche

Oskar und sein Freund Rico werden in einen neuen Kriminalfall verwickelt: Sie entdecken, dass Ricos Mutter gestohlene Handtaschen verkauft, weil sie erpresst wird. Mit Hilfe von Herrn von Scherten, den Rico und seine Mutter vom Bingo kennen, und einer befreundeten Nachbarin stellen die beiden Ermittlungen an, die am Ende viele Überraschungen bereithalten.