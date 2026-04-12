Ride2Empower

Monatliche gemeinsame Radtour, die sich an Frauen jeden Alters richtet. Unsere Touren sollen ein offener Begegnungs- und Austauschort für alle radbegeisterten Frauen sein.

Gemeinsam erkunden wir die Stadt und ihre Umgebung, entdecken interessante Orte und genießen die Bewegung an der frischen Luft. Dabei steht nicht nur das Radfahren im Mittelpunkt, sondern auch das Miteinander: Neue Kontakte knüpfen, sich austauschen und Frauen aus unterschiedlichen Ländern kennenlernen gehören genauso dazu wie die Freude am gemeinsamen Unterwegssein.

Die Strecken werden jedes Mal neu geplant und umfassen in der Regel etwa 10 bis 15 Kilometer. Die Dauer der Tour beträgt ungefähr zwei Stunden. Die jeweiligen Ziele können vorab gerne spontan über die angegebenen Kontaktdaten erfragt werden.

Bitte bringt euer eigenes Fahrrad, einen Helm, etwas zu trinken und vor allem gute Laune mit.

Wir freuen uns auf viele schöne gemeinsame Touren!