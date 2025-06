Friede, Freude, Pfannakuacha

Ein schwäbischer Spaß für Jung und Alt.

Im Tiefental gibt es viel Streit, mal geht’s ums Geld, mal um die Liebe, mal ums Ganze. Doch zum Glück gibt es die berühmten Pfannakuacha der Köchin Irene. Die schmecken nicht nur köstlich sondern zeigen noch so manch andere Wirkung. Und wo kommen eigentlich diese merkwürdigen Menschen her, die noch nie jemand im Tiefental gesehen hat? Seien Sie gespannt, welche Wunder hier wirken, bis endlich alle begreifen: Jeder Streit kann im Frieden enden. Make love not war.

Eine musikalische Komödie voll überraschender Wendungen, Witz und Spielfreude für die ganze Familie.