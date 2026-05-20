Riedel & Meister

Susanne M. Riedel schreibt Geschichten, Lukas Meister schreibt Lieder.

In ihrem ersten gemeinsamen Programm begeben sich die Berliner Kleinkunstgrößen auf die Suche nach den guten Momenten und präsentieren mit optimistischem Trotz, liebevoller Melancholie und beherztem Humor die funkelnden Fundstücke ihrer Expedition.

Es wird gelesen und gesungen, mal ein-, mal zweistimmig, mit Klavier, Gitarre oder pur. Mit feiner Beobachtungsgabe und brachialer Liebenswürdigkeit treffen sie dabei die leisen Töne ebenso wie den Kern der Komik.

Solo sind sie schon besonders, in Summe eine Sensation.

Lukas Meister: Lukas Meister ist Liedermacher, und was für einer – denn das muss man ja auch erstmal schaffen: eine ungewisse Zukunft mit gelassener Wehmut zu besingen, vom Lieben und Leuchten zu erzählen, um im nächsten Moment in Simon & Garfunkel-Manier auf dem Kudamm zu stehen und den Frühling auszurufen.

Susanne M. Riedel: In humoristischen Kurzgeschichten tummelt sie sich zwischen Klimakrise und Klimakterium, Feminismus und Feenstaub, Party und Packungsbeilage: Susanne M. Riedel ist Autorin, Kolumnistin und Expertin für heiteres Welken. Als Blume von Steglitz zählt sie zu den Lichtgestalten der Berliner Lesebühnenszene, zudem ist sie Mitglied des furiosen Frauen-Quartetts Textbomben.