Riedlinger Theatersommer 2025

Wo ist der Mittelpunkt der Welt? Natürlich in Riedlingen! Die Stadt gilt schon seit dem 19. Jahrhundert als das Handelszentrumin Oberschwaben und auch heute noch gibt es in Riedlingen viele Märkte und Wirtshäuser.

Überall wird gehandelt und überall gibt es auch Händl! Da will der Schultheiß das Verkleiden und laut Schnalzen an der Fasnet verbieten, am Marktplatz brennt´s und bei einer Hochzeit tauchen plötzlich größere und kleinere Gauner und Gaunerinnen auf, die allesamt in den Zellemees-Turm gebracht werden sollen. Doch so einfach geht das nicht in Riedlingen!

Da wird aufgemuckt und gestritten oder am besten in der Wirtschaft „verkartet“. Wenn nur das Bier besser wär! Da schöpft so mancher Wirt zum Brauen heimlich gutes Wasser aus dem Stadtbrunnen – was ist schon ein Verbot! Und heute?

Beim Theaterspaziergang durch die malerische Altstadt stoßen Menschen, Ansichten und Sitten von damals und heute aufeinander und alte und neue Streitereien werden auf den Tisch gebracht. Denn eins ist klar: Ob am Marktplatz, am Weibermarkt, beim Feuerwehrmuseum, auf der

Wiese beim Zellemeesturm oder am Wochenmarkt – langweilig wird´s bei den Riedlingerinnen und Riedlingern nie.

Ein Theaterprojekt der Stadt Riedlingen in Kooperation mit dem Theater Lindenhof Melchingen.

Es spielen die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Riedlingen sowie aus naher Umgebung.