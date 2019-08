Rielingshausen - Weindorf mit Geschichte

Das Dorf Rielingshausen wurde im Jahre 776 erstmals erwähnt. Im Ortskern ist ein beachtlicher Bestand an historischer Bausubstanz erhalten.

Bekannt ist Rielingshausen auch als Wirkungs- und Sterbestätte des Theologen Ludwig Hofacker, der hier Pfarrer war und im Alter von nur 30 Jahren verstarb.

Im Anschluss an die Führung mit Ortsvorsteher i. R. Eberhard Ruoff kann man gemütlich in der Kelter Kaffee und Kuchen, selbst gebacken von den Landfrauen, genießen. Treffpunkt: Am alten Friedhofseingang. Ohne Anmeldung.