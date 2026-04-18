Riesen Probleme

Saskia, eine Schnecke ohne Schneckenhaus, nimmt ihre Arbeit sehr ernst: Sie ist Aufpasserin und dafür verantwortlich, dass niemand den großen, leeren Raum betritt. Denn der Raum gehört dem Besitzer und der Besitzer darf bestimmen. Nebenan, im kleinen Raum, leben der Elefant Eddie und Georg, der größte Mensch der Welt. Die beiden hätten so gerne mehr Platz. Aber die Grenze zwischen den beiden Bereichen scheint unverrückbar. Und Saskia hat ihre eigenen Sorgen …

Wir wollen endlich wissen: Warum haben die einen mehr als die anderen – obwohl sie es gar nicht brauchen? Wer darf was – und warum? Welche Regeln sollten gelten? Und welche Grenzen gehören verschoben? Gar nicht so einfach. Und wahnsinnig komisch. Ein interaktives Stück über Gerechtigkeit und die Schwierigkeit, auf engstem Raum Basketball zu spielen.