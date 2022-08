Riesenrad City Star

London, Bremen, Ludwigsburg? Ganz genau! Das größte mobile Riesenrad der Welt kommt im Frühjahr 2022 in die Barockstadt.

Mit rund 70m Höhe und 48 geschlossenen Gondeln ist der City Star das größte mobile Riesenrad der Welt. Vom 18. Februar 2022 bis mindestens Mai gastiert es in Ludwigsburg auf der Bärenwiese. Aus den 48 klimatisierten und barrierefreien Gondeln könnt ihr einen atemberaubenden Blick über das Blühende Barock, das Residenzschloss, das Forum am Schlosspark und die Innenstadt bis hin zur Festung Hohenasperg und nach Stuttgart genießen. Nutzt unbedingt diese einmalige Gelegenheit - eine solch beeindruckende Perspektive auf Ludwigsburg werdet ihr nicht mehr so schnell bekommen!

Hinweis: Aufgrund der landesweit geltenden Corona-Alarmstufe, muss für die Fahrt mit dem Riesenrad ein dem aktuellen Tagesgeschehen entsprechender Nachweis (3G / 2G / 2G+) erbracht werden. Bitte informiert euch kurzfristig vor eurem Besuch über die aktuell geltenden Regelungen.