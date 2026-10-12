Riesenspinnen & Insektenausstellung Heilbronn

Faszinierende Welt der Spinnen & Insekten.

Am 15. November 2026 gastiert die Spinnen- und Insektenausstellung im Bürgerhaus Böckingen in Heilbronn. Die Veranstaltung bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die vielfältige und oft verborgene Welt der Wirbellosen aus nächster Nähe kennenzulernen.

Die Ausstellung umfasst über 500 lebende und präparierte Exemplare aus verschiedenen Regionen der Welt. Gezeigt wird eine beeindruckende Bandbreite an Tierarten, darunter Vogelspinnen, Skorpione, Insekten, Tausendfüßer, Mantiden, Schnecken sowie verschiedene Krebsarten. Ziel der Ausstellung ist es, fundierte Einblicke in die Artenvielfalt, Lebensweise und ökologische Bedeutung dieser Tiere zu vermitteln.

Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist die größte lebende Vogelspinne der Welt, die Goliath-Vogelspinne, sowie die größte Skorpionart der Welt, der Pandinus Imperator, die den Besucherinnen und Besuchern einen außergewöhnlichen Einblick in die Dimensionen dieser faszinierenden Tierart ermöglicht.

Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum und eignet sich für Familien ebenso wie für Naturinteressierte, Schulklassen und wissbegierige Gäste jeden Alters. Neben dem Erlebnischarakter steht die sachliche Wissensvermittlung im Vordergrund.

Veranstaltungsdetails:

Ort: Bürgerhaus Böckingen, Heilbronn

Datum: 15.11.2026

Uhrzeit: 11:00 – 18:00 Uhr

Die Ausstellung lädt dazu ein, Vorurteile abzubauen, Wissen zu vertiefen und die faszinierende Welt der Spinnen und Insekten aus einer neuen Perspektive zu entdecken.