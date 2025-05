Riesling Festival Heilbronn 2025

Der Samstag, 12. Juli steht in Heilbronn ganz im Zeichen des Rieslings. Tagsüber zwischen 13:30 und 18 Uhr können bei einer Messe, die vom Weinmagazin Vinum im Jahr 2025 ausgezeichneten Rieslinge verkostet werden.

Am Abend ab 19:30 Uhr findet die Weiße-Riesling-Nacht mit Galadinner statt.

Der "VINUM Riesling Champion 2025" bringt auf der Messe die besten Riesling-Erzeuger Deutschlands im Schießhaus Heilbronn zusammen.

Alle Podestträger der sieben Wettbewerbskategorien präsentieren ihre ausgezeichneten Weine – insgesamt 21 prämierte Weingüter, die für höchste Qualität und Vielfalt im Riesling-Segment stehen. Besucherinnen und Besucher haben hier die seltene Gelegenheit, mit den Top-Produzenten persönlich ins Gespräch zu kommen und ihre prämierten Rieslinge direkt vor Ort zu verkosten. Ergänzt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld durch eine exklusive Sonderschau "Weingüter Heilbronn". Hier zeigen herausragende regionale Betriebe, warum Heilbronn als bedeutende Weinregion gilt – eine ideale Ergänzung zur nationalen Elite des Rieslings.

Insgesamt erwarten die Gäste also über 30 Spitzenweingüter an einem Ort – ein Pflichttermin für alle Riesling-Liebhaber und Weinfachleute!

Weiße Riesling-Nacht 2025 - Galadinner ab 19:30 im Parkhotel Heilbronn, Gartenstraße 1

Am Abend werden die Rieslinge der Siegerwinzer und Top-Erzeugnisse aus Württemberg im Rahmen des Galadinners an weißer Tafel im Panoramasaal des Heilbronner Parkhotels begleitend zu einem Galamenü verkostet. Für die „Weiße Riesling-Nacht“ hat das Küchenteam ein viergängiges Menü speziell darauf zugeschnitten. Garderobe: ganz in Weiß.