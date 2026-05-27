Riesling Festival Heilbronn: Publikumsverkostung im Schießhaus, Sonderschau regionaler Spitzenweine & 5-Gänge-Galadinner im Parkhotel.

Dein Genuss-Highlight im Sommer.

Tauche ein in die faszinierende Welt des Rieslings und entdecke, warum Heilbronn als eine der bedeutendsten Rieslingregionen in Deutschland gilt. Beim Riesling Festival Heilbronn 2026 erwarten dich preisgekrönte Spitzenweine, persönliche Begegnungen mit Winzerinnen und Winzern sowie ein genussvoller Abend über den Dächern der Stadt. Perfekt für Weinliebhaber, Genießer und alle, die die Vielfalt des Rieslings erleben möchten.