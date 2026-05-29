Riesling Festival Heilbronn 2026

Erleben Sie die besten Rieslinge Deutschlands im stilvollen Ambiente des historischen Schiesshauses Heilbronn. Im Rahmen einer exklusiven Publikumsverkostung bietet sich Ihnen die besondere Gelegenheit, eine erlesene Auswahl der 30 prämierten Weine des „VINUM Riesling Champion 2026“ persönlich von den Winzerinnen und Winzern zu entdecken.

Den glanzvollen Höhepunkt des Abends bildet ein exklusives 5-Gänge-Galadinner im 10. Stock des Parkhotels Heilbronn. Freuen Sie sich auf fein abgestimmte kulinarische Kreationen, die perfekt mit den ausgezeichneten Rieslingen der prämierten Weingüter harmonieren. Geniessen Sie einen unvergesslichen Abend mit beeindruckendem Ausblick über die Dächer Heilbronns.

Anmeldung und Preise unter:

www.heilbronn.de/rieslingchampion

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!