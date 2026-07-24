RIFA Biergarten: Trío Antiguo

Kultur für Frieden.

Texte und Lieder gegen Krieg und Militarismus mit »Trío Antiguo – The musical cultures of Latin America«

Trío Antiguo sind drei Musiker aus der der Band "Combo Cumbiale" aus Tübingen, die lateinamerikanische Rythmen wie Boleros, Cuecas, Cumbia und weitere Folkklänge auf die Bühne bringen.

Es gibt sie noch, die Friedensbewegung, auch in Reutlingen. Die Reutlinger Initiative für Frieden und Abrüstung lädt seit zwei Jahren zu Vortrags- und Diskussionsabenden ein, und auch dieses Jahr wieder zu einem Biergarten im echaz Hafen.