Wiesmann 4 & Simon Oslender Trio

Jan-Philipp Wiesmann ist seit vielen Jahren als Schlagzeuger in unterschiedlichen Besetzungen international unterwegs. Sein feines Gespür für Grooves und seine große stilistische Bandbreite machen ihn zum gefragten Sideman. Nun tritt der Backnanger erstmals mit seiner eigenen Band in Erscheinung. Nicht zuletzt für ihn war die spannende Frage, wie diese Band klingen möge - Jazz? Rock? Pop? Latin? Es entstanden Stücke, die den Spagat zwi­schen seinen vielen musikalischen Einflüssen schafften. Gleichzeitig stellt er das Schlagzeug mit seinen oft unterschätzten musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten in den Mittelpunkt. In seinen Bandkollegen hat er Gleichgesinnte in Sachen Groove, die den Songs zwischen Pop, Fusion und Minimal Music den perfekten musikalischen Rahmen bieten.

Der als Rising Star der europäischen Jazzszene geltende deutsche Keyboarder Simon Oslender war zunächst als großes Talent an der Hammond-Orgel in die Szene eingestiegen. Mittlerweile tourt der nun 25-jährige weltweit als Mitglied verschiedener Bands und ist bislang u. a. mit Nils Landgren, Thomas Quasthoff und der WDR Big Band aufgetreten. Hier präsentiert er Musik aus seinen Alben Peace Of Mind und About Time, in denen er mit künstlerischer Reife sowie spielerischer Finesse und Gelassenheit überzeugt. Mit seinem Trio bildet er eine perfekte Symbiose.